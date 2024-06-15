Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек не встигне відновитися.

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені пропустить перший матч збірної Франції на Євро-2024.

Чуамені пропустив останні тижні клубного сезону, зокрема фінал Ліги чемпіонів, через стресовий перелом стопи, отриманий наприкінці квітня.

Гравця, тим не менш, викликали до збірної Франції, і його реабілітація триває вже на Євро.

Головний тренер французів Дідьє Дешам упевнений, що Чуамені відновиться найближчим часом, але Орельєн не зіграє в матчі першого туру групового етапу проти Австрії 17 червня.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Австрія — Франція.