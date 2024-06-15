Мората вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів Європи

Більше забивали лише два гравці.
Альваро Мората, Getty Images
15 червня 2024, 19:59
15 червня збірна Іспанії грає проти команди Хорватії в матчі першого туру групового етапу Євро-2024 і веде після першого тайму з рахунком 3:0.
Автором одного з двох голів став нападник Альваро Мората.
Для Морати гол став сьомим на чемпіонатах Європи, він зрівнявся з англійцем Аланом Ширером і ділить із ним третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії турніру. Більше на Євро забивали лише Мішель Платіні (9) і Кріштіану Роналду (14).
Гра Іспанія — Хорватія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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