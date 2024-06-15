Мората вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів Європи

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Більше забивали лише два гравці.

15 червня збірна Іспанії грає проти команди Хорватії в матчі першого туру групового етапу Євро-2024 і веде після першого тайму з рахунком 3:0.

Автором одного з двох голів став нападник Альваро Мората.

Для Морати гол став сьомим на чемпіонатах Європи, він зрівнявся з англійцем Аланом Ширером і ділить із ним третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії турніру. Більше на Євро забивали лише Мішель Платіні (9) і Кріштіану Роналду (14).