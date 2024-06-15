Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанцеві — 32 роки і 156 днів.

Захисник Реала і збірної Іспанії Дані Карвахаль забив гол у матчі з Хорватією на груповому етапі Євро-2024.

Як повідомляє Opta, Карвахаль у віці 32 років і 156 днів став найстаршим автором гола збірної Іспанії в історії чемпіонатів Європи.

Примітно, що асистував йому 16-річний Ламін Ямаль, наймолодший гравець в історії Євро і наймолодший автор гольової передачі на чемпіонатах Європи.