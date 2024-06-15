Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро

Іспанцеві — 32 роки і 156 днів.
Дані Карвахаль, Getty Images
15 червня 2024, 20:38
Захисник Реала і збірної Іспанії Дані Карвахаль забив гол у матчі з Хорватією на груповому етапі Євро-2024.
Як повідомляє Opta, Карвахаль у віці 32 років і 156 днів став найстаршим автором гола збірної Іспанії в історії чемпіонатів Європи.
Примітно, що асистував йому 16-річний Ламін Ямаль, наймолодший гравець в історії Євро і наймолодший автор гольової передачі на чемпіонатах Європи.
Гра Іспанія — Хорватія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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