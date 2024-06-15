Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник збірної Іспанії став наймолодшим гравцем турніру одразу в двох категоріях.

На Олімпіаштадіон у Берліні збірні Іспанії та Хорватії зустрілися в рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині.

У стартовому складі колективу Луїса де ла Фуенте у віці 16 років і 338 днів опинився правий вінгер Ламін Ямал. Так, іспанець став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.

Вже в компенсований до першого тайму час зустрічі Ямал асистував правому захиснику Дані Карвахалю, який зробив рахунок 3:0. Це дозволило Ламіну також стати наймолодшим автором гольової передачі в історії Євро.

Зазначимо, що Ямал залишив поле на 86-й хвилині матчу, поступившись місцем лівому вінгеру Феррану Торресу, який є одноклубником Ламіна (Барселона).