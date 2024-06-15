Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Три м'ячі команди Луїса де ла Фуенте до перерви нівелювали всі старання суперників повернутись до гри.

Поступово набирає оберти чемпіонат Європи-2024, який напередодні розпочався з розгрому від Німеччини в грі проти Шотландії (5:1), тоді як уже в суботу на нас очікував повноцінний ігровий день одразу з трьох протистоянь. Група B також долучалась до бою, і оскільки в ній за цікавим збігом обставин зібрались південноєвропейські країни, то й протистояння поміж ними мали стати очікувано гарячими, як для цієї пори року.

Іспанія та Хорватія — це дуже потужна афіша останніми роками в світовому футболі. А якщо брати ще й контекст першого туру групового етапу, то й узагалі ледь не центральний матч серед усіх груп. Фіналісти останнього розіграшу Ліги націй УЄФА зустрічались поміж собою, хоча всі ми пам’ятаємо, як три роки тому ці дві збірні запалювали у плей-оф тодішнього постковідного Євро-2020. Обидва рази перемагала "Фурія Роха", тож "картаті" прагнули зламати цю погану для них тенденцію.

Усі очікували від цього матчу вогню, але спочатку ми ледь не пішли на сієсту завдяки футболу на виснаження від Іспанії в стартовій половині першого тайму, а потім були шоковані тим, як захист збірної Хорватії розвалився на рівному місці. 3:0 станом на перерву! Хто б міг це перебачити ще на 28 хвилині, коли до цього й про небезпеку біля будь-яких воріт не йшлось.

Але те, що відбулось потім, інакше, окрім як побиття однієї з команд іншою вже не назвеш. 29 хвилина — Руїс одним пасом через центральну зону відправляє Морату на побачення з воротарем. 32 хвилина — той-таки Фабіан самотужки розбирається в пів колі перед штрафним, і з передачі Педрі вражає правий нижній кут. Ну й на завершення, на 45+2 хвилині Карвахаль у роздягальню добиває хорватів ударом із подачі з правого флангу від Ямала. Щось там команда Далича намагалась відповідати, але все відбулось настільки швидко, що ніхто нічого не зрозумів. Тільки рахунок на табло залишився.

У таких випадках покладаються або на диво, або взагалі ні на що не покладаються. Тобто в Хорватії просто не залишалось варіантів, окрім як ризикувати. Ледь не прогоріли в підсумку, якби Лівакович не врятував від удару Ямала й Мората не схибив на початку другого тайму. Якби залетів четвертий, то можна було б гру завершувати достроково. А так — були ще варіанти.

І доволі непогані. Однак не надто часто загострювали "картаті" на чужій половині поля для того, аби на щось покладатись. Момент Станішича з удар із правого кута воротарського ми добре запам’ятали, але щоб виник наступний подібний, до довелось ще довго чекати. Аж допоки поява на полі Перішича таки не додала команді Далича гостроти попереду й іспанці самі собі не привезли, догравшись біля власних воріт у пас.

На 78 хвилині стався фарс. Сімон наварив, захисники почали метушитись, і в підсумку у вирішальний момент перед ударом Родрі збив Петковича. Пенальті англійські рефері якось там підтвердили, але Бруно його реалізувати не зміг, бо удар у лівий кут витягнув воротар. Але миттєво Перішич прострілив назад на нападника, а той не схибив перед порожніми. Усе б нічого, якби не офсайд у Івана в момент удару, тож гол було скасовано. І шанси хорватів на диво теж було скасовано.

У наступному турі Іспанія зіграє проти Італії в Гельзенкірхені, тоді як Хорватія зустрінеться з Албанією в Гамбурзі.



Іспанія — Хорватія 3:0

Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й хвилині Бруно Петкович (Хорватія) не забив пенальті (воротар).



Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья — Педрі (Ольмо, 59), Родрі (Субіменді, 85), Руїс — Ямал (Ферран, 86), Мората (Оярсабаль, 67), Вільямс (Меріно, 67).



Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (Пашалич, 65), Брозович, Ковачич (Сучич, 65) — Маєр, Будімір (Перішич, 56), Крамарич (Петкович, 72).



Попередження: Родрі