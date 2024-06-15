Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Албанець відзначився вже на 23-й секунді протистояння.

На БВБ Штадіон у Дортмунді збірні Італії та Албанії зустрілися в рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині.

Колектив Сілвіньйо блискавично вийшов уперед завдяки помилці захисників італійців. Півзахисник Недім Байрамі уразив ворота Джанлуїджі Доннарумми вже на 23-й секунді поєдинку.

Таким чином, 25-річний представник Сассуоло встановив новий рекорд швидкості взяття воріт на чемпіонаті Європи. Раніше досягнення належало росіянину дмітрію кірічєнко (67 секунд, росія — греція, Євро-2004).

Слідкуйте за матчем Італія — Албанія в текстовій онлайн-трансляції нашого сайту. Станом на 25 хвилину, італійці вже вийшли вперед (2:1).