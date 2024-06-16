Нападник збірної Албанії Недім Байрамі забив гол у ворота команди Італії (2:1) в матчі групового етапу Євро-2024.

Уже на 22 секунді Байрамі потужним ударом прошив голкіпера італійців Доннарумму, забивши найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи.

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