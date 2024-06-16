Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 16 червня 2024, 00:48 Відео найшвидшого гола в історії чемпіонатів Європи в матчі Італія — Албанія Албанцю знадобилося лише 22 секунди. Недім Байрамі, Getty Images 16 червня 2024, 00:48 Нападник збірної Албанії Недім Байрамі забив гол у ворота команди Італії (2:1) в матчі групового етапу Євро-2024. Уже на 22 секунді Байрамі потужним ударом прошив голкіпера італійців Доннарумму, забивши найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Відео голу: Раніше повідомлялося, що К'єза — найкращий гравець матчу Італія — Албанія. Люди Недім Байрамі Команди Албанія Італія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте