Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Лучано Спаллетті двома голами відреагувала на точний постріл Байрамі на першій хвилині (2:1).

В рамках поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Італії в Дортмунді на Сігнал Ідуна Парк грала проти Албанії. В стартовому складі італійців з'явився Джанлука Скамакка та Ріккардо Калафіорі. У албанців відзначимо появу колишнього гравця Ворскли Тауляна Сефері та Томаса Стракоши у воротах.

Збірна Албанії змогла шокувати італійців і забила вже на першій половині гри. Дімарко й Бастоні подарували м'яч Байрамі, а той загнав м'яч в ближній верхній кут. Оце так початок! Італійці одразу кинулись в атаку великими силами й могли забити - К'єза прострілив з флангу на Пеллегріні, а той пробив в один дотик. Втім, влучності забракло.

Команда Сілвіньйо намагалась діяти компактно, а все більше не встигала за швидкими опонентами, що й вилилось у пропущений гол. Пеллегріні навісив з лівого флангу на дальню стійку, а Бастоні відірвався від супротивника та головою переправив м'яч у ворота. 1:1. Не встигли албанці прийти до тями, як пропустили одразу другий м'яч - Барелла опинився першим на підборі біля чужого штрафного й пробив в один дотик — Стракоша навіть не встиг поворухнутися. 2:1.

Збірна Албанії намагалась відсунути гру від своїх воріт та створити загрозу чужим, але моменти знов виникали саме в італійців - Фраттезі отримав м'яч в чужому штрафному, вивалився на побачення зі Стракошою й перекинув його, але албанців врятувала стійка. Трохи пізніше Скамакка отримав м'яч після скидання Пеллегріні й пробив з гострого кута — Стракоша був на місці.

Команди пішли відпочивати за рахунку 2:1 і вже в другому таймі продовжили діяти у звичному ключ: Італія атакувала, Албанія захищалась. Італійці могли забити, коли К'єза пробив з лівої ноги з меж чужого штрафного майданчика, але м'яч розминувся з дальнім кутом. Згодом тренерський штаб обох команд почав робити заміни, що трохи знижували темп гри.

Італійці намагались забити ще один м'яч, щоб зняти усі питання, але не могли довести справу до небезпечного моменту. Албанці натомість ледь не шокували команда Спаллетті вдруге - Манай отримав передачу з глибини від Рамадані й пробивав з декількох метрів, але Доннарумма врятував свою команду. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Італії з рахунком 2:1.

Італія — Албанія 2:1

Голи: Бастоні, 11 Барелла, 17 - Байрамі, 1

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Калафіорі, Бастоні, Дімарко (Дарміан, 83) — Жоржиньо — Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттезі — Пеллегріні (Крістанте, 78), К'єза (Камб'язо, 77) — Скамакка (Ретегі, 82)

Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Байрамі (Мучі, 87) — Асані (Ходжа, 68), Броя (Манай, 77), Сефері (Лачі, 68)

Попередження: Пеллегріні, Калафіорі — Броя, Ходж