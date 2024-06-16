Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійці стартують на Євро матчем зі збірною Словаччини.

Напередодні матчу 1-го туру Євро-2024 між збірними Бельгії та Словаччини, півзахисник "Червоних дияволів" Кевін Де Брюйне поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"На папері деякі команди вважаються більшими фаворитами, ніж ми. Але весь секрет у тому, щоб набрати форму по ходу турніру, а коли ти набрав обертів, статися може все що завгодно. Сподіваюся, ми зможемо продовжувати грати так само, як під час підготовки до Євро.

Хороший старт важливий завжди. Перемога в першому матчі — це чудово, але ми виграли перший матч на чемпіонаті світу в Катарі і все одно не вийшли з групи. Постараємося якнайкраще провести підготовку найближчими днями і бути готовими, як психологічно, так і фізично. Сподіваюся, матч зі Словаччиною стане для нас хорошим стартом на турнірі.