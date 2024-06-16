Бельгійці стартують на Євро матчем зі збірною Словаччини.
Де Брюйне, getty images
16 червня 2024, 12:50
Напередодні матчу 1-го туру Євро-2024 між збірними Бельгії та Словаччини, півзахисник "Червоних дияволів" Кевін Де Брюйне поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"На папері деякі команди вважаються більшими фаворитами, ніж ми. Але весь секрет у тому, щоб набрати форму по ходу турніру, а коли ти набрав обертів, статися може все що завгодно. Сподіваюся, ми зможемо продовжувати грати так само, як під час підготовки до Євро.
Хороший старт важливий завжди. Перемога в першому матчі — це чудово, але ми виграли перший матч на чемпіонаті світу в Катарі і все одно не вийшли з групи. Постараємося якнайкраще провести підготовку найближчими днями і бути готовими, як психологічно, так і фізично. Сподіваюся, матч зі Словаччиною стане для нас хорошим стартом на турнірі.
Всі говорять, що в кінцевому підсумку ми не перемагаємо. Але я почав грати за збірну Бельгії, коли на стадіон ходили по 5000 глядачів. З 2014 року ми спостерігаємо зростання відвідуваності, заповнені трибуни, і всі підтримують нас, тож неймовірно приємно спостерігати наш прогрес.
Було б непогано досягти зі збірною більшого, але це складно, враховуючи різницю між нами і командами з інших країн. Я просто намагаюся виконувати свою роботу, як гравець — на благо всієї команди. Якщо зможу згуртувати інших футболістів та навчити їх чогось, буде здорово", — заявив бельгієць.
Перший матч на Євро-2024 збірна Бельгії проведе зі збірною Словаччини. Гра відбудеться 17-го червня, о 19:00 за київським часом.