Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поляків чекає надважкий матч.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж поспілкувався з журналістами напередодні старту на чемпіонаті Європи-2024. Цитує польського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Всі кажуть, що в нас немає шансів, але для мене зараз найважливіше те, що ми створили команду, де кожен б'ється один за одного. Сподіваюся, наші вболівальники вдягнуть у неділю "червоно-білі" футболки та дивитимуться гру з гордістю.

Дехто вважає голландців одними з фаворитів Євро. У них зібрані яскраві особистості, яким ми повинні протиставити нашу командну гру. Постараємося зберегти спокій та показати наш командний дух.

Роберт Левандовскі вчора почав займатися за індивідуальною програмою. Кароль Свідерські знову в строю, те саме стосується і Павела Давидовича. Ми обговоримо ситуацію з лікарем і приймемо остаточне рішення щодо них", — заявив Пробєж.

Зазначимо, що збірна Польщі не перемагає національну команду Нідерландів з далекого 1979-го року.

Матч між Польщею та Нідерландами відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.