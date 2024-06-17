Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Франції виступив із громадянською позицією.

Збірна Франції стартує на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині матчем проти Австрії в Дюссельдорфі.

Австрія — Франція. Напередодні

Напередодні гри зірковий нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе взяв участь у прес-конференції, яка розпочалась із запитань журналістів про останні вибори до Європарламенту від Франції, у яких велику кількість голосів назбирали ультраправі сили на чолі з Марін Ле Пен, яка не підтримує Україну, після чого президент Емманбель Макрон розпустив Парламент власної країни та оголосив про дострокові вибори.

"Я слідкував за цим процесом. Думаю, що ми перебуваємо у вирішальному моменті історії нашої країні. Ми є громадянами в першу чергу, і ми не можемо бути відірваними від реальності.

Це — безпрецедентна ситуація, і я хочу звернутися до людей, особливо до молоді. Ми бачимо крайнощі на порозі до влади, і я закликаю молодь вийти й проголосувати. Ми повинні ідентифікувати себе з цінностями цієї країни. Кожен має значення, і я сподіваюсь, що буде зроблено правильний вибір.

Слова Маркуса Тюрама? Я поділяю цінності Маркуса, для мене він не перетнув межу. Це — свобода вираження поглядів, і я приєднуюся до нього та розділяю його позицію.

Я проти крайнощів, та проти тих, хто розділяє суспільство на категорії. Є молоді люди, які утримуються від голосування, і я хочу донести до них це послання. Їхній голос має значення. Я хочу пишатись тим, що виступаю за країну, яка представляє мої цінності.

Це значно важливіше, аніж завтрашня гра, тому що ситуація в країні змінилась. Я вірю в цінності різноманітності, толерантності та поваги.

У команді ми говорили щодо повідомлення, яке можна було б донести для того, щоб захистити молодь. Немає нікого, кому б не була байдужа ця ситуація, але це нормально, що молодим гравцям важче визначитись, тому що нелегко сидіти тут і говорити про ці питання.

Повертаючись до Євро, я вважаю, що Іспанія точно серед фаворитів турніру. Це чудова команда, вони будуть рахуватися, я впевнений, що це команда, яка збирається робити хороші речі. Але я сподіваюсь, що вони не зайдуть занадто далеко, тому що я вірю, що Франція виграє, проте бажаю їм всього найкращого.

У свою чергу до Австрії ми добре підготувались, це мій обов'язок — не відключатись і захищати кольори своєї країни. Але одне іншому не заважає, ми чудові гравці і повинні адаптуватися до ситуації.

Я готовий грати й перемагати, це більше ментальне питання. Із головою в мене точно все гаразд, а тепер подивимося, як буде з ногами.

Олімпіада? Я говорив із тренером Анрі, і він сказав мені, що цього разу я можу грати на кількох позиціях, і що це не проблема. Не має значення, де я буду грати, тому що я готовий грати і адаптуватись.

Щодо ж до участі на Іграх, то позиція мого клубу дуже чітка — я розумію, що мене там не буде. Я розумію позицію мого клубу, оскільки я новачок. Сподіваюся, ми виграємо Ігри", — заявив французький виконавець.

Матч Австрія — Франція відбудеться 17 червня, о 22:00.