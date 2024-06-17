Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 17 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках четвертого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Австрії та Франції — представниками квартету D.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 17 ЧЕРВНЯ, 22:00. ДЮССЕЛЬДОРФ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Якщо суботнє протистояння збірних Іспанії та Хорватії, яке завершилося розгромною звитягою іспанців із рахунком 3:0, було центральним для першого туру групового етапу Євро-2024, то сьогоднішню гру, напевно, можна вважати другою за своєю вивіскою. Команда, яка досить вдало проявляє себе під керівництвом Ральфа Рангніка, і має потенціал для того, щоб здивувати фанів на ЧЄ в Німеччині, зустрінеться з фіналістом чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Історія протистоянь Австрії та Франції є доволі багатою. Команди провели вже 25 поєдинків, з яких 11 були офіційними. Востаннє вони двічі зустрічалися в ході Ліги Націй УЄФА-2022/23, разом опинившись у групі А найвищого дивізіону турніру. Цікаво, що тоді австрійці та французи виступили провально — перші з 4 очками вилетіли з "еліти", а другі фінішували за Хорватією та Данією, набравши лише на один заліковий бал більше, аніж було в найгіршої команди квартету.

У червні 2022 року Австрія у Відні поділила очки з Францією внаслідок нічиєї з рахунком 1:1, а вже у вересні того ж року, в Cен-Дені, французи святкували звитягу з рахунком 2:0. Нападник колективу Дешама Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок два голи в цих дуелях. Загалом, зараз у збірної Франції 13 перемог над збірною Австрії, тоді як 9 разів вони поступалися, а ще тричі поєдинки завершувалися внічию (різниця голів 42).

Для австрійців це третя поспіль поява на чемпіонатах Європи та лише четверта загалом (у 2008 році кваліфікувалися в якості однієї з країн-господарів турніру). На Євро-2020 команда набрала 6 очок у групі С, посівши другу сходинку турнірної таблиці. У квартеті також перебували Нідерланди (9 очок), з якими Австрії доведеться зіграти й цього разу, Україна (3) та Північна Македонія (0). В 1/8 фіналу команда зазнала поразки від Італії, майбутнього чемпіона Європи, поступившись після додаткового часу з рахунком 2:1.

На цей турнір австрійці відібралися з другого місця групи, де також виступали Бельгія, Швеція, Азербайджан та Естонія. Команда Рангніка набрала 19 очок, лише одним заліковим балом поступившись бельгійцям і на 9 випередивши шведів. Напередодні Євро-2024 австрійці взяли участь у двох контрольних поєдинках. У першому вони здолали Сербію з рахунком 2:1, а другий завершився нічиєю 1:1 з Швейцарією.

Для збірної Франції поява на Євро-2024 є дев'ятою поспіль. Лише одного разу за цей час вони кваліфікувалися на турнір автоматично — будучи господарем у 2016 році. Попередній ЧЄ був для колективу Дешама невдалим. Французи фінішували в "групі смерті" з Німеччиною, Португалією та Угорщиною першими, не зазнавши жодної поразки. А от в 1/8 фіналу була гольова феєрія в матчі проти Швейцарії (3:3), яка завершилася вильотом Франції внаслідок поразки в серії пенальті (5:4) — Зоммер тоді впорався з ударом Мбаппе.

Відбірковий турнір до фінальної частини Євро-2024 французи завершили першою командою своєї групи, де також виступали Нідерланди, Греція, Ірландія та Гібралтар. Франція лише раз втратила очки (на виїзді з Грецію, 2:2), але й сталося це аж в останньому турі, коли всі питання вже було закрито. Готуючись до ЧЄ колектив Дешама розгромив Люксембург із рахунком 3:0, після чого не зумів уразити ворота Канади, при цьому й зберігши свої "сухими" (0:0).

Звісно ж, номінальні гості є фаворитами цього протистояння, але австрійці, як ми вже згадували, мають усе для того, щоб принаймні дати бій Мбаппе і компанії. Чекаємо на сміливу гру від Австрії, для якої цей поєдинок має стати показником того, наскільки вони дійсно готові до успішного виступу на турнірі після семи поспіль матчів без поразок.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Ральф Рангнік, головний тренер збірної Австрії: "Ми гратимемо проти одного з, можливо, найбільших фаворитів турніру. Ми гратимемо проти віце-чемпіонів світу і, безумовно, країни, яка має найкращий склад і найкращих нападників. Потрібно зіграти на найвищому для нас рівні. Важливо, щоб ми були сміливими та впевненими у власних силах. Атмосфера в команді чудова, всі у формі".

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Ми спостерігали за останніми чотирма іграми Австрії. У нас є відеоаналіз того, з чим ми зіткнемося. Всі ці чотири матчі об'єднувала інтенсивність. Звичайно, вони мають якість і талант, але сильною стороною Австрії є здатність застосовувати інтенсивність і тиск. Вони також добре використовують вертикальність у своїй грі. Це перший матч і ми маємо бути зосередженими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АВСТРІЯ: Пенц (Брендбю) — Пош (Болонья), Лінгарт (Фрайбург), Траунер (Феєнорд), Мвене (Майнц) — Лаймер (Баварія), Зайвальд (РБ Лейпциг) — Віммер (Вольфсбург), Забітцер (Боруссія Дортмунд), Баумгартнер (РБ Лейпциг) — Грегорич (Фрайбург)

Заявка збірної Австрії:

ФРАНЦІЯ: Меньян (Мілан) — Кунде (Барселона), Саліба (Арсенал), Упамекано (Баварія), Ернандес (Мілан) — Грізманн (Атлетіко), Канте (Аль-Іттіхад), Рабьйо (Ювентус) — Дембеле (ПСЖ), Тюрам (Інтер), Мбаппе (ПСЖ / Реал)

Заявка збірної Франції:

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