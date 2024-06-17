Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, у якому зіграють Бельгія та Словаччина.
Яннік Феррейра Карраско, Getty Images
17 червня 2024, 18:13
Бельгія та Словаччина зіграють у Франкфурті-на-Майні на полі Дойче-Банк-Арени в рамках першого туру чемпіонату Європи-2024 в групі E.
Доменіко Тедеско вирішив використати з перших хвилин Карраско ліворуч в обороні.
Франческо Кальцона, у свою чергу, залучив до стартового складу Боженіка на вістрі атаки, тоді як Куцка та Дуда гратимуть у трикутнику в центрі поля.
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско — Мангаля, Онана — Троссар, де Брюйне, Доку — Лукаку.
Запасні: Камінські, Селс, Теат, Вертонген, Вітсель, Тілеманс, Лукебакіо, Варнкс, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.
Запасні: Родак, Равас, Оберт, Ріго, Дьйомбер, Суслов, Тупта, Бенеш, Грошовські, де Марко, Стрелец, Дюріш, Беро, Зауер, Коша.
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженік, Гараслін.
Гра Бельгія — Словаччина почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.