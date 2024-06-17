Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, у якому зіграють Бельгія та Словаччина.

Бельгія та Словаччина зіграють у Франкфурті-на-Майні на полі Дойче-Банк-Арени в рамках першого туру чемпіонату Європи-2024 в групі E.

Доменіко Тедеско вирішив використати з перших хвилин Карраско ліворуч в обороні.

Франческо Кальцона, у свою чергу, залучив до стартового складу Боженіка на вістрі атаки, тоді як Куцка та Дуда гратимуть у трикутнику в центрі поля.

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско — Мангаля, Онана — Троссар, де Брюйне, Доку — Лукаку.

Запасні: Камінські, Селс, Теат, Вертонген, Вітсель, Тілеманс, Лукебакіо, Варнкс, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.



Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженік, Гараслін.