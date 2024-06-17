Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 17 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках четвертого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Бельгії та Словаччини — представниками квартету Е.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 17 ЧЕРВНЯ, 19:00. ФРАНКФУРТ АРЕНА, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — УМУТ МЕЛЕР (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для збірної Бельгії це третя поспіль поява на чемпіонатах Європи. Два попередніх рази команда завершила свої виступи на стадії чвертьфіналу плей-оф турніру. Зараз бельгійці є фаворитами квартету Е, де також опинилися Словаччина, з якою вони зустрінуться сьогодні, Румунія та Україна, яка буде останнім суперником команди Доменіко Тедеско.

Бельгія та Словаччина не зустрічалися вже понад 10 років. У лютому 2013-го перемогу святкували бельгійці (2:1). Загалом, історія протистоянь цих двох команд налічує всього три поєдинки (всі — товариські), два з яких, у 2002 і 2006 роках, завершилися внічию з рахунком 1:1.

Цікаво, що зараз у заявках Бельгії та Словаччини на Євро-2024 перебувають 5 виконавців, які брали участь у контрольному поєдинку в 2013 році. Йдеться про бельгійців Яна Вертонгена, Акселя Вітселя, Кевіна Де Брюйне та Ромелу Лукаку, тоді як Юрай Куцка представляв словаків.

Фінальної частини Євро-2024 колектив Тедеско дістався фінішувавши першим у своїй відбірковій групі, ведучи боротьбу з Австрією, Швецію, Азербайджаном та Естонією. Других австрійців бельгійці обійшли всього на один заліковий бал, тоді як шведів — аж на 10. Варто відзначити й той факт, що Бельгія не зазнала в ході відбору жодної поразки.

Словаччина в ході відбіркового турніру в групі з Португалією, Люксембургом, Ісландією, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном виступила, напевно, найкращим для себе чином. Команда двічі поступилась значно сильнішим португальцям, фінішувавши другою.

У рамках підготовки до турніру бельгійці здобули дві перемоги в контрольних поєдинках, здолавши Чорногорію (2:0) та Люксембург (3:0). Словаки ж розгромили своїх суперників двічі, а саме Сан-Марино та Уельс — ідентичні перемоги з рахунком 4:0.

Для бельгійців надважливо щонайменше повторити результати своїх двох попередніх виступів на Євро, тож було б непогано почати зі звитяги над не основним конкурентом у боротьбі за перше місце в групі Е. Доля виходу словаків до плей-оф, ймовірніше за все, вирішуватиметься аж до останнього туру.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Доменіко Тедеско, головний тренер збірної Бельгії: "Я дуже радий, що ми нарешті можемо почати грати. Ми пройшли через важку роботу та напружені місяці, а останні тижні були дуже позитивними. Ми побачимо, яким є наш рівень, протягом турніру. Словаччина – агресивна команда, яка високо пресингує, і не зупиняється 90 хвилин. Вони грають вертикально і намагаються завжди атакувати. Великий турнір завжди особливий своєю атмосферою та емоціями, які він викликає".

Франческо Кальцона, головний тренер збірної Словаччини: "Команда в хорошій формі, всі тренувалися і повністю відновилися. У Бельгії є дуже мало слабких місць і гравці найвищого рівня. Треба викластися на повну, спробувати отримати позитивний результат. Ми знаємо, що вони фаворити. Це правда, що Бельгія добре грає на контратаках, але у нас є свої сильні сторони — ми можемо високо пресингувати, але потрібно робити це успішно. Мене хвилюють не тільки контратаки Бельгії, а всі їхні якості".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БЕЛЬГІЯ: Кастельс (Вольфсбург / Аль-Кадсія) — Фас (Лестер), Вітсель (Атлетіко), Де Кюйпер (Брюгге) — Кастань (Фулгем), Мангаля (Ліон / Ноттінгем Форест), Онана (Евертон), Доку (Манчестер Сіті) — Троссар (Арсенал), Лукаку (Рома / Челсі), Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Заявка збірної Бельгії:

СЛОВАЧЧИНА: Дубравка (Ньюкасл) — Пекарік (Герта), Вавро (Копенгаген), Шкрініар (ПСЖ), Ганцко (Феєнорд) — Куцка (Слован Братислава), Лоботка (Наполі), Дуда (Верона) — Шранц (Славія Прага), Боженік (Боавішта), Гараслін (Спарта Прага)

Заявка збірної Словаччини:

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