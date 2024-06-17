Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч Евро-2024.

В рамках матчу першого туру групового етапу Євро-2024 збірна Франції зіграє проти збірної Австрії. В стартовому складі французів з'явиться Нголо Канте. У австрійців відзначимо відсутність з перших хвилин Марко Арнаутовича.

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Вебер, Мвене — Зайвальд, Забітцер — Лаймер, Баумгартнер, Грілліч — Грегорич

Запасні: Лінднер, Гедль, Керфельд, Лінгарт, Данилюк, Траунер, Кайнц, Шмід, Зайдль, Віммер, Грюль, Прасс, Вайманн, Ентруп, Арнаутович

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Грізманн, Канте, Рабьо — Дембеле, Мбаппе, Тюрам

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Камавінга, Чуамені, Коло Муані, Коман, Баркола, Жиру

Нагадаємо, початок матчу запланований на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.