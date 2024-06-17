Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Четвертий автогол — рекорд.

Збірна Франції грає проти Австрії в матчі 1-го туру групового раунду Євро-2024.

Команда Дідьє Дешама відкрила рахунок на 38-й хвилині завдяки автоголу захисника Максиміліана Вебера.

Це четвертий автогол суперників у матчі з французами на чемпіонатах Європи, що є рекордним показником. У 1996 році в матчі з триколірними у свої ворота м'яч відправив болгарин Любослав Пєнєв, у 2004-му — хорват Ігор Тудор, а на Євро-2020 це зробив німець Матс Гуммельс.