Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував поразку від Словаччини (0:1) у матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024.

У другому таймі судді скасували два голи бельгійського форварда Ромелу Лукаку — через офсайд і гру рукою у Лоїса Опенди.

У цьому матчі перервалася безпрограшна серія Бельгії при Тедеско з 10 перемог і 4 нічиїх.

"Я усвідомлював, що рано чи пізно ми програємо. На жаль, це сталося сьогодні. Я мало що можу пояснити команді, щоб вона стала кращою. Ми створили багато моментів. Якби ми забили, грати б стало простіше.

Єдине, що ми робили погано — втрачали моменти. У нас було безліч шансів. Але це частина гри. Звичайно, гравці розчаровані.

Підготовка до матчу була хорошою і насиченою. Сьогодні нам потрібно було просто забивати. Тоді ні про які проблеми не було б і мови", — цитує Тедеско прес-служба УЄФА.

У наступному турі національна збірна Бельгії зіграє проти Румунії в Кельні, тоді як Словаччина протистоятиме Україні в Дюссельдорфі.