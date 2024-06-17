Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгія з двома незарахованими голами поступилась Словаччині

Група E на чемпіонаті Європи-2024 вже в першому турі виявилась сповненою сенсаціями.

Бельгія — Словаччина, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бельгія — Словаччина 0:1

Голи: Шранц, 7



Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско (Лукебакіо, 85) — Мангаля (Бакайоко, 58), Онана — Троссар (Тілеманс, 74), де Брюйне, Доку (Опенда, 84) — Лукаку.



Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Оберт, 90+4) — Шранц (Дюріш, 81), Боженік (Стрелец, 69), Гараслін (Суслов, 70).



Попередження: Мангаля, Тілеманс, Лукебакіо — Шранц