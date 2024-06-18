Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 17 червня 2024 року.
Бельгія — Словаччина, Getty Images
18 червня 2024, 00:24
Бельгія з двома незарахованими голами поступилась Словаччині. Група E на чемпіонаті Європи-2024 вже в першому турі виявилась сповненою сенсаціями.
У наступному турі національна збірна Бельгії зіграє проти Румунії в Кельні, тоді як Словаччина протистоятиме Україні в Дюссельдорфі.
Огляд матчу:
Бельгія — Словаччина 0:1
Голи: Шранц, 7
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско (Лукебакіо, 85) — Мангаля (Бакайоко, 58), Онана — Троссар (Тілеманс, 74), де Брюйне, Доку (Опенда, 84) — Лукаку.
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Оберт, 90+4) — Шранц (Дюріш, 81), Боженік (Стрелец, 69), Гараслін (Суслов, 70).
Попередження: Мангаля, Тілеманс, Лукебакіо — Шранц.