Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Новий сезон "Черепашок-ніндзя" у головній ролі з зірковим французом вже незабаром на Євро?

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію, але підсумковий результат настрій французам зіпсував інцидент, який стався у заключному відрізку гри.

Зірковий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе в результаті зіткнення з плечем австрійця Кевіна Дансо отримав перелом носа та був замінений, на тлі чого з'явилася інформація про можливу необхідність провести операцію новоспеченому гравцю Реала вже зараз.

Утім, сам Мбаппе залишив коротке повідомлення у соціальній мережі X, із гумором відреагувавши на меми щодо нього та "Черепашок-ніндзя".

"У вас є якісь ідеї щодо маски🎭😅?" — написав Кіліан Мбаппе.

Ідеї у вболівальників, звісно, вже є: