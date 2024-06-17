Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Дідьє Дешама здобула три бали та втратила Кіліана Мбаппе через травму.

В рамках першого туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Франції грала проти Австрії. В стартовому складі французів з'явився Нголо Канте, тоді як мадридський дует Орельєн Тчуамені та Едуардо Камавінга залишився в запасі. У австрійців відзначимо відсутність у стартовому складі Марко Арнаутовича.

З перших хвилин зустрічі французи задали високий темп гри і намагались розхитати оборону збірної Австрії. Команда Ральфа Рангніка не поспішали вмикати машину пресингу та завдяки тактиці малого фолу дещо збивала темп гри. Перший момент виник, коли Кіліан Мбаппе увірвався в чужий штрафний й пробив в ближній нижній кут, але Пенц перевів м'яч на кутовий.

Трохи згодом французи ще раз загострили ситуацію - Тео Ернандес увійшов в чужий штрафний та прострілив на дальню стійку, але нікого з партнерів там не було.В середині тайму австрійці змогли перехопити ігрову ініціативу й сміливо йшли в атаку. В одному з епізодів Забітцер скинув в один дотик на Баумгартнера, але той не зміг переграти Меньяна ударом в один дотик.

Не дивлячись на активність австрійців, забили французи. Мбаппе розхитав захисника на фланзі та навісив — м'яч влучив в голову Вебера та залетів у ворота. 0:1. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги команді Дідьє Дешама.

На початку другого тайму австрійці намагались сильно підвищити темп гри й могли забити другий м'яч, коли Мбаппе обікрав Дансо, втік від Вебера та не зміг влучити в дальній кут з вбивчої позиції. Команда Ральфа Рангніка добре рухалась, але моменти створювали саме французи - Мбаппе знайшов Тео Ернандеса шикарним пасом на фланзі, а той прострілив на дальню стійку, але Грізманн трохи не встиг.

Тренерський штаб обох команд намагався змінити хід гри, але головною подією став момент з травмою Мбаппе. Кіліан носом вдарився о плече Дансо та був вимушений покинути поле через, схоже, зламаний ніс. Австрійці намагались влаштувати фінальний штурм, але їх спроби не призвели ні до чого небезпечного. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Франції.

Австрія — Франція 0:1

Гол: Вебер (аг), 38

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Шмід, 90), Баумгартнер, Грілліч (Арнаутович, 59) — Грегорич (Віммер, 60)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Грізманн (Фофана, 90), Канте, Рабьо (Камавінга, 71) — Дембеле (Коло Муані, 71), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам

Попередження: Вебер, Мвене, Баумгартнер, Лаймер, Дансо — Дембеле, Мбаппе