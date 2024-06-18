Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Для хорвата турнір завершено.

Для півзахисника збірної Хорватії Ніколи Влашича Євро-2024 закінчено. Атакувальний півзахисник Торіно пропустить решту турніру через м'язову травму, повідомила пресслужба збірної Хорватії.

"Влашич залишить базовий табір збірної і пропустить решту Євро-2024 через м'язову травму".

"Мені дуже шкода, що ця нова травма завадить мені допомогти команді. Я зробив усе можливе, щоб бути готовим, і хочу подякувати головному тренеру і тренерському штабу за надану можливість", — сказав Влашич.

Збірна Хорватії виступає в одній групі з командами Іспанії, Італії та Албанії. У першому турі хорвати поступилися іспанцям із рахунком 0:3. Влашич у тій грі на поле не виходив.