Для хорвата турнір завершено.
НІКОЛА ВЛАШИЧ, GETTY IMAGES
18 червня 2024, 12:59
Для півзахисника збірної Хорватії Ніколи Влашича Євро-2024 закінчено. Атакувальний півзахисник Торіно пропустить решту турніру через м'язову травму, повідомила пресслужба збірної Хорватії.
"Влашич залишить базовий табір збірної і пропустить решту Євро-2024 через м'язову травму".
"Мені дуже шкода, що ця нова травма завадить мені допомогти команді. Я зробив усе можливе, щоб бути готовим, і хочу подякувати головному тренеру і тренерському штабу за надану можливість", — сказав Влашич.
Збірна Хорватії виступає в одній групі з командами Іспанії, Італії та Албанії. У першому турі хорвати поступилися іспанцям із рахунком 0:3. Влашич у тій грі на поле не виходив.