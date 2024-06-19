Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 19 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті А між собою зіграють збірні Шотландії та Швейцарії.

ШОТЛАНДІЯ — ШВЕЙЦАРІЯ

Середа, 19 червня, 22:00. Рейн-Енергі-Штадіон, Кельн. Арбітр зустрічі — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

Після того, як Шотландія принизливо програла господарям турніру Німеччині (1:5), Швейцарії вдалося уникнути тієї ж долі, коли вони перемогли Угорщину (3:1).

Вечірка армії Тартана була предметом розмов ще до того, як Шотландія удостоїлася честі дебютувати на Євро, але святкування її затятих фанів було швидко завершено, коли німецька збірна розірвала скромних підопічних Стіва Кларка в Мюнхені.

Шотландці весь другий тайм грали вдесятьох через жахливий підкат Райана Портеуса проти Ілкая Гюндогана. Зрештою Портеус отримав дискваліфікацію на два матчі і вже не зіграє на груповому етапі. Автогол Антоніо Рюдігера викликав кілька жвавих сцен серед шотландців, але Шотландія стала жертвою найбільшої стартової перемоги в історії Євро.

Шотландія, яка вже закріпилася на четвертому місці групи А після гнітючого досвіду, тепер повинна всіма силами реабілітуватися та грати лише на перемогу, бо з такою поразкою буде складно пройти у плей-оф, навіть із третього місця.

На рахунку Шотландії тепер лише одна перемога в останніх десяти матчах у всіх турнірах, і вони все ще чекають своєї першої перемоги у фінальній стадії Євро з початку нового тисячоліття.

Тоді як Шотландії довелося аналізувати тьмяний виступ на Альянц Арені, Швейцарія заслужено обіграла Угорщину.

Підопічні Мурата Якіна були чудові в першому таймі, але в другому зменшили темп і цілком могли поплатитися за це, якби не гол Бреля Емболо, який вийшов на заміну. Це був його перший матч за збірну після ЧС-2022 через травми, через які він провів лише п'ять ігор у сезоні-2023/24.

Швейцарії буде гарантовано попадання у плей-оф із перемогою над шотландцями перед матчем із Німеччиною в останньому турі, де підопічні Якіна можуть потрапити під ковзанку, якщо німці продовжуватимуть у тому ж стилі.

Програш лише одного з останніх 15 матчів — і перемога у трьох з останніх чотирьох — забезпечили швейцарцям міцну основу для подальшого розвитку успіху перед матчем із Шотландією, з якою вони не стикалися з часів перемоги у спарингу (3:1) у 2006 році.

Орієнтовні склади

Шотландія: Ганн — Тірні, Генлі, Гендрі — Робертсон, Мактоміней, Макгрегор, Ральстон — Крісті, Макгінн — Шенкленд.

Швейцарія: Зоммер — Родрігес, Аканджі, Шер — Ебішер, Джака, Фройлер, Відмер — Варгас, Ндоє — Емболо.

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