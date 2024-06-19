Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 19 червня і розпочнеться о 16:00.

Другий тур групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині розпочнеться з протистояння у квартеті В, де між собою зіграють збірні Хорватії та Албанії.

ХОРВАТІЯ — АЛБАНІЯ

Середа, 19 червня, 16:00. Фолькспаркштадіон, Гамбург. Арбітр зустрічі – Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Програвши у першому турі Євро-2024, Хорватія та Албанія прагнутимуть продовжувати боротьбу за місце у плей-оф.

Хорватія розпочала свій сьомий чемпіонат Європи та шостий поспіль із принизливої ​​поразки від Іспанії (0:3) у Берліні. В черговий раз програвши Іспанії, яка тріумфувала у минулорічному фіналі Ліги націй, хорвати пропустили три м'ячі ще до перерви, а втрачений пенальті Бруно Петковича, якому згодом тренер зробив догану за те, що він узяв м'яч без черги, лише посилив негативний відбиток.

Натхненник недавніх подвигів, головний тренер Златко Далич побачив, що його команда не змогла забити, незважаючи на 16 ударів, і тепер немає часу сидіти та думати, а треба лише діяти.

Хорватія має спробувати зупинити спад після трьох поразок в останніх п'яти матчах — це стільки ж невдач, як і за попередні 29 матчів. "Клітчасті" не програвали поспіль на Євро з 1996 року, і вони безперечно не можуть собі цього дозволити, вперше зустрівшись з Албанією.

Вилетівши на першому етапі плей-оф в останніх двох Євро, навіть пробратися так далеко буде непростим завданням, якщо лише хорвати не наберуть хоча б одне очко, оскільки чинний чемпіон Італія чекає на них у заключному турі.

Хоча Хорватія є досвідченим учасником Євро, Албанія виступає лише вдруге з моменту здобуття незалежності. Продовжуючи свій похмурий рекорд у турнірі, албанці на старті програли Італії (1:2), незважаючи на те, що Недім Байрамі забив приголомшливий швидкий гол уже на 23 секунді — найшвидший гол в історії Євро. Проте адзуррі невдовзі відреагували, забивши двічі до 16 хвилини.

Рей Манаж, який вийшов на заміну, був близьким до того, щоб стати героєм своєї країни, але Джанлуїджі Доннарумма неймовірним чином відбив м'яч наприкінці матчу. Албанія зрештою зазнала поразки і тепер програла три з чотирьох матчів на фінальній стаді Євро.

Однак це була перша поразка з березня 2023 року для команди Сільвіньйо, яка завершила безпрограшну серію із семи ігор. Однак жереб Євро-2024 не був особливо приємним, і їм потрібно провести величезну роботу, щоб уникнути дострокового вильоту: навіть якщо вони наберуть очко проти хорватів, їм доведеться зустрітися з Іспанією в потенційно вирішальному фінальному матчі в групі.

Орієнтовні склади

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Будімір, Крамарич.

Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані — Асані, Байрамі, Сефері — Броя.

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