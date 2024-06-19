Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Златко Далича за ходом гри змогла подолати чужий захист, але її вольовій перемозі завадили.

Блискавично промайнув перший тур чемпіонату Європи-2024 в Німеччині й за його підсумком прогнозовано не всі учасники змагань залишились задоволеними власними результатами. У групі B, зокрема, збірні Хорватії та Албанії програли свої матчі Іспанії та Італії відповідно, і ризниця в цьому випадку полягала тільки в підсумкових рахунках 0:3 проти 1:2.

За рахунок цього футболісти Сілвіньйо формально випереджали колектив Златко Далича перед очною зустріччю в Гамбурзі, переможець у якій ще міг залишити за собою сподівання на пряме потрапляння до плей-оф, тоді як переможений із великою часткою ймовірності підписався б під власним достроковим позбавленням будь-яких сподівань. І коли ставки є настільки високими, то й без статусу гарячого балканського дербі можна отримати видовищну гру.

Від Хорватії насправді багато чого очікували на цьому турнірі, але якщо воно не пішло, то вже не пішло остаточно. Сподіваємось, тільки в їхньому контексті. Албанія ж теж, насправді, програла першу гру, але якщо ставка на перший швидкий гол одного разу спрацювала, то чом би її не повторити? Ось і побігла команда Сілвіньйо шукати щастя біля чужих воріт, а футболісти Далича… Та розгубились вони й не знали, що з цим робити!

На 11 хвилині Лачі взагалі ніхто не намагався стримати з центральних захисників під час подачі з правого флангу від Асані, тож він спокійно підправив м’яч головою в сітку. І ось у цьому моменті й полягала гра Хорватії в першому таймі. Постійні недопрацювання позаду й відсутність креативу попереду. Десь ми вже таке бачили? Ось і наслідки для "картатих" настати могли б значно швидше, але Лівакович хоч урятував від удар Асллані майже впритул, але тайм футболісти Далича просто віддали.

Проте те, що ми побачили після перерви — це ж уже геть інша справа у виконанні команди номінальних господарів. Далич не побоявся зняти з гри "основних" Маєра та Брозовича, у яких нічого путнього не виходило, і замість них з’явився, зокрема, Сучич, який одразу ж і почав загострювати біля чужих воріт. Але до забитого м’яча доклався геть не одразу, що також треба відзначати.

Албанію буквально зачинили в її штрафному майданчику, і тиск від Хорватії був настільки шаленим, що навіть кількістю перекрити весь вільний простір у гостей не виходило. Захист тріскався ледь не за кожної атаки команди Далича, і в підсумку вона таки продавила опонентів на 74 хвилині, коли Крамарич із передачі Будіміра до лівого флангу штрафного пробив поміж ніг Хісаю в ближній кут.

І, як часто вже траплялось на цьому турнірі, натхненні хорвати полетіли за другим м’ячем і дуже швидко знайшли для нього можливість. Суперники допомогли безпосередньо, бо Г’язула тільки-но з’явився на газоні дуже знайомої йому арени, але саме від його ноги відбувся вирішальний рикошет від заблокованого удару Сучича з центру штрафного на завершення прострілу Будіміра з лівого флангу від лицьової.

Усе? Хорвати свого досягли? Можна закривати гру? Та куди там, ви ж на Євро-2024! Албанія дуже ризикувала наприкінці матчу отримати третій гол і остаточно поховати сподівання на вихід до плей-оф, але ризик себе виправдав. Уже в компенсований час Шутало "допоміг" прострілу з лівого флангу штрафного дійти в центр на вільного Г’язулу й той ударом у дотик відправив трибуни стадіону в Гамбурзі просто в шалений екстаз. Але ця нічия не вигідна жодній із команд.

Наступний матч Хорватія проведе проти Італії в Лейпцигу, а Албанія гратиме проти Іспанії в Дюссельдорфі.Хорватія — Албанія 2:2Крамарич, 74, Г’язула, 76 (авт.) — Лачі, 11, Г'язула, 90+5Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Перішич (Батуріна, 84) — Модрич, Брозович (М. Пашалич, 46), Ковачич — Маєр (Сучич, 46), Петкович, Крамарич (Соса, 84).Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані (Ходжа, 85), Лачі (Г’язула, 72) — Асані (Сефері, 64), Манай (Даку, 85), Байрамі.Попередження: Івушич (не на полі) — Хісай, Даку, Г'язула