Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колектив Юліана Нагельсманна здобув уже шість очок на домашньому Євро-2024 й упритул наблизився до виходу до плей-оф уже після другого туру.

Господарі чемпіонату Європи-2024 продовжують свої виступи на домашньому для них турнірі, і другим суперником національної збірної Німеччини в групі A стала Угорщина. У першому турі "Бундестім" не побачили конкуренції з боку Шотландії в Мюнхені (5:1), тоді як "чарівні мадяри" навряд чи залишись задоволеними підсумками своєї гри проти Швейцарії (1:3).

У підсумку до очної зустрічі цих двох команд у Штутгарті колектив Юліана Нагельсманна підходив із відмінними перспективами кваліфікуватись до плей-оф, тоді як для опонентів під орудою Марко Россі великим був ризик спостерігати за заключною грою звітного дня поміж Шотландією та Швейцарією з ризиком опинитись відрізаними від перших двох рядків турнірної таблиці.

От тому й побігли угорці уперед уже від перших секунд протистояння, то чого німці виявились не готовими й ледь самі собі не привезли. Ноєр рятував ситуацію вже тоді, коли Та навіть не прокинувся, а Шоллої його дуже вправно намагався на цьому підловити. Але в подальшому команда Нагельсманна собі такого намагалась не дозволяти, і хоча повторення гри проти Шотландії тут не було й близько, Німеччина все одно почала притискати суперників до чужого штрафного.

Моменти не змусили на себе довго чекати, а також, що найголовніше для німців, забитий гол. Посеред першого тайму Орбан уже мав за плечима кілька дуже невдалих дій біля власних воріт, але якщо Гучачі свого часу не дав відзначитись Гаверцу, то після обкрадання захисника Гюндоганом Мусіалі ніхто завадити добити м’яч у сітку не зумів. Здавалося б, перевага за рахунком була здобута "Бундестім", але…

Але наступним моментом, який ледь не призвів до забитого м’яча, був відмінний постріл із штрафного від Собослаї з лівого флангу в ближню дев’ятку, який дивом зумів не пустити в карколомному стрибку до сітки Ноєр. Ще й спробу гри на добиванні від Болли заблокував. І таких ситуацій біля воріт німців насправді назбиралось дуже багато для того, аби вважати, що колектив Нагельсманна зможе закрити цю гру без зайвих питань. Навіть із урахуванням того, що біля володінь Гулачі також періодично було гаряче.

У другій половині матчу німці намагались дотиснути суперників до другого м’яча й достроково зняти всі питання. Доволі природнє бажання господарів турніру, які грають за рідних трибун, до речі. Але ж і угорці виявились не такими простими, як здавалось. Так, їхній захист ще кілька разів добряче наварив, але ж і Гулачі почав тягнути все, що летіло в напрямку його воріт.

Ну, майже все. На 67 хвилині від удару вільного Гюндогана в центрі штрафного на завершення прострілу Міттельштедт просто нікуди було подітись голкіперу "чарівних мадярів", а ось його захист, навпаки, кудись таки подівся. Але й то теж уже не було новиною.

Десь поміж до та після цього моменту біля воріт Ноєра двічі ставало дуже гаряче, і якщо Ворго спочатку головою пробив на трибуни за вершення чергової подачі, то після гри на добиванні від Орбана Німеччину врятував від пропущеного м’яча лише Кімміх на лінії порожніх воріт. Це й були ті нагоди, за які господарі могли зачепитись, і тоді в команди Нагельсманна знову б були проблеми у відносинах із уболівальниками, бо ті б просто не зрозуміли. Але цього не сталось, тож шість очок, і як тільки тур офіційно завершиться, німці так само офіційно будуть у плей-оф. Та чи з першого місця?

Наступний матч Німеччина зіграє проти Швейцарії у Франкфурті, тоді як Угорщина в Штутгарті протистоятиме Шотландії.— Угорщина 2:0Мусіала, 22, Гюндоган, 67Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх (Джан, 71), Кроос — Мусіала (Фюріх, 72), Гюдоган (Ундав, 84), Вірц (Сане, 58) — Гаверц (Фюллькруг, 58).Гулачі — Фіоло, Орбан, Дардої — Болла (Адам, 75), А. Нодь (Кляйнгайслер, 63), Шефер, Керкез (Ж. Нодь, 75) — Шоллої (Чобот, 87), Собослаї — Ворго (Гоздог, 87).Попередження: Рюдігер, Міттельштедт — Чобот