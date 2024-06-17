Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 17 червня 2024 року.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України станом на 70 хвилину демонструє просто жахливий виступ проти Румунії.

У ворота Андрія Луніна залетіли два дальніх удара, а після цього рахунок і взагалі став 3:0 на користь румунів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Румунія — Україна у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:

Огляд з'явиться після завершення гри.

ВІДЕО ГОЛІВ (ОКРЕМО)

29' | Румунія — Україна. 1:0. Відео гола Станчу:

53' | Румунія — Україна 2:0. Відео гола Маріна:



57' | Румунія — Україна 3:0. Відео гола Дрегуша: