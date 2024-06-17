Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 17 червня 2024 року.
Фото: Getty Images
17 червня 2024, 17:45
У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України станом на 70 хвилину демонструє просто жахливий виступ проти Румунії.
У ворота Андрія Луніна залетіли два дальніх удара, а після цього рахунок і взагалі став 3:0 на користь румунів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Румунія — Україна у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:
Огляд з'явиться після завершення гри.
ВІДЕО ГОЛІВ (ОКРЕМО)
29' | Румунія — Україна. 1:0. Відео гола Станчу:
53' | Румунія — Україна 2:0. Відео гола Маріна:
57' | Румунія — Україна 3:0. Відео гола Дрегуша: