Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійці у своєму репертуарі.

Поліція німецького міста Франкфурт заарештувала трьох вболівальників збірної Англії перед матчем 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з Данією. Про це повідомляє англійський журналіст Роб Гарріс.

За інформацією джерела, одного з вболівальників оштрафували за кидання пляшок, другого — за образу поліцейського, третього — за кидок "фаєра" в поліцію та зберігання наркотиків.

Нагадаємо, матч між збірними Данії та Англії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.