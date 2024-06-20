Англійці у своєму репертуарі.
Франкфурт зараз, getty images
20 червня 2024, 15:15
Поліція німецького міста Франкфурт заарештувала трьох вболівальників збірної Англії перед матчем 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з Данією. Про це повідомляє англійський журналіст Роб Гарріс.
За інформацією джерела, одного з вболівальників оштрафували за кидання пляшок, другого — за образу поліцейського, третього — за кидок "фаєра" в поліцію та зберігання наркотиків.
Нагадаємо, матч між збірними Данії та Англії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.