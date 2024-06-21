Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі склади команд на матч Євро-2024.

В матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Нідерландів зіграє проти збірної Франції. Кіліан Мбаппе через травму носа залишився в запасі, тоді як Дідьє Дешам перевів в атаку Антуана Грізманна. В центрі поля з'явиться Орельєн Тчуамені. У Нідерландів відзначимо появу Джеремі Фрімпонга праворуч в атаці.

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Фрімпонг, Депай, Гакпо

Запасні: Бейлов, Флеккен, ван де Вен, Блінд, Гертрейда, Етан Матсен, де Лігт, Корнеліс Марія Веерман, Гравенберх, Вейналдум, Мален, Броббі, Зіркзе, Бергвейн, Веггорст

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені, Канте, Рабьо — Дембеле, Тюрам, Грізманн

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Камавінга, Мбаппе, Коло Муані, Коман, Баркола, Жиру

Нагадаємо, початок матчу запланований на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.