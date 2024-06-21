Досвідчений італієць обслуговуватиме центральний матч групи А.
Орсато, getty images
21 червня 2024, 21:18
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату Європи-2024 23-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Швейцарія — Німеччина: рефері — Даніеле Орсато, асистенти рефері — Чіро Карбоне, Алессандро Джаллатіні, четвертий рефері — Марко Гвіда, рефері ВАР — Массіміліано Ірраті (всі — Італія).
Шотландія — Угорщина: рефері — Факундо Тейо, асистенти рефері — Габріель Чаде, Езекіль Браїловські (всі — Аргентина), четвертий рефері — Еспен Ескос (Норвегія), рефері ВАР — Алехандро Ернандес (Іспанія).