Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 22 червня та розпочнеться о 19:00.
Кріштіану Роналду та Пепе, Getty Images
22 червня 2024, 12:22
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Туреччини та Португалії — представниками квартету F.
Поєдинок відбудеться на Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді, а в якості головного арбітра його обслуговуватиме німець Фелікс Цваєр.
Дивитися матч між Туреччиною та Португалією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ТУРЕЧЧИНА — ПОРТУГАЛІЯ
На Євро-2024 представниками групи F також є збірні Чехії та Грузії.
Розклад матчів і трансляцій: