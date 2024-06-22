Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 22 червня та розпочнеться о 19:00.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Туреччини та Португалії — представниками квартету F.

Поєдинок відбудеться на Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді, а в якості головного арбітра його обслуговуватиме німець Фелікс Цваєр.

Дивитися матч між Туреччиною та Португалією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ТУРЕЧЧИНА — ПОРТУГАЛІЯ

На Євро-2024 представниками групи F також є збірні Чехії та Грузії.

Розклад матчів і трансляцій: