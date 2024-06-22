Туреччина:

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 22 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках четвертого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Туреччини та Португалії — представниками квартету F.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

СУБОТА, 22 ЧЕРВНЯ, 19:00. БВБ ШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У першому турі групового етапу підопічні Вінченцо Монтелли дотиснули збірну Грузії в гарячій дуелі. Саме турки відкрили рахунок у першому таймі того матчу, після чого майже одразу пропустили. У другій половині зустрічі збірна Туреччини знову вийшла вперед, а вже в компенсований час зуміла покращити свою різницю голів до +2. Проте, все ж є місце сумнівам, що виступу на ідентичному рівні в поєдинку вже зі збірною Португалії буде достатньо для здобуття позитивного для турків результату.

Монтелла назвав поєдинок із Грузією гідним фіналу. Дійсно, обидві команди подарували глядачам чимало емоцій, хоча, справедливості заради додамо, що все ж саме грузини отримали більшу порцію уваги від уболівальників. Однак, це звісно ж не значить, що турки виступили гірше, хоч статистика тієї зустрічі й була доволі рівною. Точно можна стверджувати, що билася команда Монтелли до останнього, була самовідданою, тож цього ж варто очікувати й сьогодні.

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Команда Роберто Мартінеса в першому турі групового етапу виглядала значно краще за свого опонента, а саме збірну Чехії. Тим не менш, саме чехи відкрили рахунок у матчі, перший тайм якого став першим на Євро-2024 без голів. Вирвати перемогу португальці зуміли лише завдяки результативному удару Франсішку Консейсана в компенсований до другої половини поєдинку час, хоча незадовго до цього також було скасовано взяття воріт Діогу Жотою.

У матчі проти Туреччини португальці мають покращити свою результативність, адже в поєдинку з Чехією вона лишала бажати кращого. Здебільшого, здобуттям максимальної кількості залікових балів у тій зустрічі колектив Мартінеса завдячувати має захиснику Робіну Граначу, який спочатку забив у власні ворота, а потім припустився результативної помилки, яка призвела до вирішального гола від Консейсана. Кріштіану Роналду провів непогану гру, але від капітана чекатимуть бодай якихось результативних дій уже сьогодні.

Раніше команди зустрічалися 9 разів, тож цей матч буде для них ювілейним. У попередніх 7 випадках звитягу святкували португальці, тоді як турки перемагали лише два рази. Відповідно, нічийних результатів раніше зафіксовано не було, а різниця голів зараз становить 9 проти 19 на користь збірної Португалії.

Востаннє ці два колективи зустрічалися в півфіналі плей-оф відбору чемпіонату світу-2022 у Катарі. У березні того року команди очолювали Фернанду Сантуш (Португалія) і Штефан Кунц (Туреччина). На Ештадіу ду Драгау в Порту господарі поля здобули доволі непросту перемогу з рахунком 3:1. Непросту, оскільки на 85-й хвилині матчу, ще за рахунку 2:1, нападник гостей Бурак Їлмаз не зумів оформити дубль, схибивши з 11-метрової позначки.

Звитяга в сьогоднішньому поєдинку гарантує одній із команд вихід до плей-оф. Тільки от якщо на португальців далі, в 3 турі, чекає матч проти головного аутсайдера групи F збірної Грузії, то турки зустрінуться зі збірною Чехії, яка хоч і провалилася в поєдинку з Португалією, але все одно лишається явно не найлегшим суперником, особливо якщо команда Івана Гашека набере 3 очки, здолавши грузинів.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Вінченцо Монтелла, головний тренер збірної Туреччини: "Це вперше, коли ми виграли у своєму першому матчі, і ми жодного разу не виходили далі групового етапу на останніх трьох Євро; минулого разу ми навіть не набрали очок. Нашою першою метою була перемога над Грузією. Зараз, після цієї звитяги, ми мріємо виграти в наступному поєдинку та вийти до плей-офф".

Роберто Мартінес, головний тренер збірної Португалії: "Ми здолали Чехію, тому що продемонстрували стійкість, силу волі та віру. Це вперше, коли ми здобули перемогу, поступаючи по ходу поєдинку [за час моєї роботи]. Ми вірили; ми показали неймовірну індивідуальність. Якби ми забили раніше, то могли б виграти з різницею в три-чотири голи".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ТУРЕЧЧИНА: Гюнок (Бешикташ) — Мюлдюр (Фенербахче), Акайдін (Панатінаїкос / Фенербахче), Бардакджи (Галатасарай), Кадиоглу (Фенербахче) — Айхан (Галатасарай), Чалханоглу (Інтер), Кекчу (Бенфіка), Гюлер (Реал Мадрид), Їлдиз (Ювентус) — Їлмаз (Галатасарай)

ПОРТУГАЛІЯ: Кошта (Порту) — Канселу (Барселона / Манчестер Сіті), Діаш (Манчестер Сіті), Пепе (Порту / ?), Мендеш (ПСЖ) — Палінья (Фулгем), Вітінья (ПСЖ), Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — Феліш (Барселона / Атлетіко), Роналду (Ан-Наср), Сілва (Манчестер Сіті)

Заявки обох команд — за посиланням.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Туреччина:

Португалія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

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