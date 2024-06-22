Леау пропустить матч із Грузією через дискваліфікацію

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалець отримав дві жовті картки за симуляцію.

22 червня в Дортмунді проходить матч групового етапу Євро-2024 між збірними Туреччини та Португалії.

Після 70 хвилин гри португальці ведуть із рахунком 3:0.

На 39-й хвилині матчу нападник збірної Португалії Рафаель Леау отримав жовту картку за симуляцію. У матчі першого туру проти Чехії (2:1) Леау також отримував "гірчичник" за симуляцію.

У результаті нападник Мілана буде змушений відбути одноматчеву дискваліфікацію і пропустить гру третього туру проти Грузії.