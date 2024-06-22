Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Супербомбардир команди Роберто Мартінеса подарував гол Бруну Фернандешу, хоча міг забити вперше на Євро-2024.

Події суботи, останнього ігрового дня другого туру на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, продовжувались матчем із настільки гарячою афішою, наскільки це взагалі можна було собі уявити. У Дортмунді на полі стадіону Зігналь-Ідуна-Парк поміж собою зустрічались лідери квартету F після першого раунду, збірні Туреччини та Португалії.

І цього разу "місячні зірки" були заряджені на успішний виступ на міжнародному змаганні, тож після дуже непростого матчу проти Чехії кілька днів тому (2:1), на "європейських селесао" очікував ще один важкий двобій. Ще й за наявності в опонентів надзвичайно потужної підтримки на трибунах, бо всі знають, що в Німеччині колективи з Туреччини завжди почувають себе як удома. Навіть більше за самих господарів турніру. Що трохи дивно, якщо чесно.

Команда Вінченцо Монтелли на будь-якому турнірі та в будь-якому матчі робить ставку на дві речі — шалену підтримку на трибунах та пристрасний футбол. Але якщо проти запальних колективів накшталт Грузії це працює, то з опонентами рівня Португалії треба вигадувати щось ще. А з цим у турків були великі проблеми, бо одразу нав’язати футбол без центру поля не вийшло, а що робити далі з проблемами в захисті, вони так і не вирішили.

Як наслідок, Португалія опинилась із м’ячем на чужій половині, а це рано чи пізно дає їй змогу отримувати свої моменти. Цього разу команда Мартінеса наче нікуди й не поспішала, тому забила лише посеред першого тайму. Розіграш другим темпом на лівому фланзі завершився прострілом від Мендеша в центр, якому під удар у дотик від Бернарду Сілви допоміг дістатись захисник.

Тут важливо відзначити спроби Туреччини відповідати одразу після пропущеного, однак це тільки завело команду Монтелли, а коли в неї гаряча голова, то пригод із нею починає траплятись значно більше. Ось і на 29 хвилині передача бозна-куди від Канселу через правий фланг мала ставати здобиччю для Акайдіна, але той одразу вирішив відіграти назад на воротаря, який уже пішов із траєкторії пасу. Вийшов відверто дурний автогол.

Після цього стан турецької збірної можна було назвати доволі влучно істерикою, бо жодних сенсів попереду футболісти Монтелли не пропонували, почали фолити на рівному місці та ще й намагались постійно сперечатись із арбітром. Ніби Цваєр не знав, на якому матчі буде працювати. Португальці на все це шоу дивились із подивом та просто закрили першу половину, як банально нецікаву для себе. Усі, окрім Леау, той вирішив помалювати фоли суперників і награв на жовту, через що пропускатиме третій матч у групі. Йому ж краще.

Другий тайм у підсумку перетворився на полігон для експериментів Мартінеса, який стартував у ньому з двох замін, що вже вказувало на те, що "європейські селесао" вирішили всі нагальні питання для себе. Для турків натомість це було радше питання принципу, забити в чужі ворота, але з тим, що вони продемонстрували нам у атаці, узагалі на щось розраховувати було важко.

А португальці тим часом навіть без особливої мотивації зуміли забити втретє й як цей м’яч можна обійти стороною, якщо сам Кріштіану Роналду під час побачення з воротарем на правому фланзі штрафного не пробив, як у минулі часи, а покотив на порожні для Бруну Фернандеша. Після такого вже можна було про футбол не говорити, а додавати цьому матчу принади накшталт довгоочікуваної для турків появи на полі Гюлера чи вболівальників, які чи то до нього, чи то до Кріштіану, постійно хотіли дістатись.

У наступному турі Туреччина зіграє проти Чехії в Гамбурзі, тоді як Португалія зустрінеться з Грузією в Гельзенкірхені.Туреччина —0:3Б. Сілва, 21, Акайдін, 29 (авт.), Фернандеш, 56Баїндир — Челік, Акайдін (Демірал, 76), Бардакджі, Кадіоглу — Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58) — Акгюн (Гюлер, 69), Кекчю (Язиджи, 46), Актюркоглу (Їлдиз, 58) — Їлмаз.Кошта — Канселу (Семеду, 69), Діаш, Пепе (А. Сілва, 83), Мендеш — Вітінья (Ж. Невеш, 88), Палління (Р. Невеш, 46), Фернандеш — Б. Сілва, Роналду, Леау (Нету, 46).Попередження: Бардаджі, Акайдін, Челік — Леау, Палління