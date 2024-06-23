Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Все буде вирішуватися в 3-у турі.

Центральний захисник збірної Румунії Раду Дрегушін прокоментував поразку своєї команди в матчі 2-го туру Євро-2024 зі збірною Бельгії (0:2) , а також висловився щодо можливого виходу в 1/8 фіналу турніру. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це був складний матч для нас. Нам протистояла топ-команда, топ-гравці. У нас були шанси, ми провели хороший другий тайм, але я не знаю, чого нам не вистачило. Вони показали більше концентрації, коли в них були гольові моменти.

Для нас було складно почати матч із пропущеного гола. У нас був подібний досвід з Ізраїлем у відбірковому циклі, але нам вдалося перебудуватися та переломити ситуацію. Сьогодні щось у нас не вийшло.

Думаю, наш захист мав діяти рішучіше, але в матчі зі Словаччиною ми продемонструємо, що заслуговуємо на вихід із групи. Я дуже вірю в наші шанси. Ми зосередимося на нашій меті, ми все ще можемо домогтися того, чого хочемо", — сказав 22-річний румун.

Після 2-х зіграних турів у групі Е, збірні Бельгії, Румунії, Словаччини та України мають однакову кількість очок — по три.