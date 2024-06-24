Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Матч життя" для обох команд.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився щодо вирішального матчу групового етапу з національною командою Хорватії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У Хорватії не тільки чудова команда, а й дуже досвідчена. Треба переконатися, що ми будемо готові увімкнутися та прискорити темп гри, коли цього вимагатиме ситуація, і в потрібний момент перейти на спокійне володіння м'ячем. Я припустився помилки, не зробивши змін після першого матчу. Тож цього разу мені треба щось придумати.

Досвід відіграє важливу роль у таких матчах, але він є і в нас. До того ж ми свіжі, у нас є молодь, свої ідеї. Звичайно, такого роду матчі, зіграні в минулому, заряджають спокоєм і дають краще зрозуміти, як треба діяти на полі.

Ми повинні змінити свій підхід. Треба зіграти енергійніше та стабільніше. Ми повинні показати хороший рівень гри і позбавити хорватів можливості створювати моменти. Але це буде непросто, тому що Хорватія здатна завдати проблем багатьма способами.

Ді Лоренцо для мене, як син. Я намагаюся не випускати з уваги таких гравців. Він цінний для нас, як гравець і, як особистість. Ми прекрасно розуміємо один одного. Жоржиньйо провів не найкращий матч проти Іспанії, але частково в цьому є і моя вина. У нього чудові якості, він справжній лідер.

Ми витратили занадто багато сил, ганяючись за м'ячем проти Іспанії. Зовсім іншим був матч проти Албанії. В обох зустрічах у нас був однаковий план, але в одній грі нам вдалося реалізувати задумане, а в іншій — ні.

Такі ігри здатні вписати в історію. Ми спочатку вибирали гравців, які, на наш погляд, жадали опинитися тут і боротися, були готові до таких важливих матчів, як цей. Звичайно ж, мені не сподобалася наша гра проти Іспанії. Нехай і було боляче, сподіваюся, урок ми засвоїли", — сказав італійський фахівець.

Матч Хорватія — Італія відбудеться сьогодні, 24 червня, початок о 22:00. На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція.

Перед останнім туром Італія посідає друге місце з трьома очками, Хорватія — останнє з одним очком.