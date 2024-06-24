Хорватів влаштує лише перемога над італійцями.
Ковачич, getty images
24 червня 2024, 16:50
Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачич напередодні матчу 3-го туру Євро-2024 з національною командою Італії поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Італія - велика команда. Нас напевно чекає дуже важкий матч. Італійці виграли минулий чемпіонат Європи, у них чудові гравці та топовий тренер, тому вони будуть добре готові до поєдинку з нами. Ми повинні зіграти на максимумі.
У нас є вікові гравці, але важливо те, як ми себе почуваємо, а ми почуваємося добре. Ми не показали своє справжнє обличчя в перших двох матчах, але можемо зробити це проти Італії. Ми готові й зосереджені на нашому супернику, і нас не хвилює, що говорять навколо. Кожен має право на свою думку. Для нас велика честь грати за свою країну.
Звичайно ж, я буду радий побачитися з деякими гравцями збірної Італії. Особливо з Жоржиньйо, з яким мені подобалося грати. Очікуємо важкого матчу з висококласною, організованою командою. Що робити, ми знаємо. Нам треба бути на висоті, як і безліч разів у попередні роки, коли це було необхідно.
Наші вболівальники приголомшливі. У кожному матчі підтримка колосальна, це здорово нам допомагає. Підтримка вболівальників може зіграти важливу роль проти Італії, адже це вирішальна гра. Вони завжди з нами, і ми їм дуже вдячні за це", — сказав Ковачич.
Матч Хорватія — Італія відбудеться сьогодні, 24 червня, початок о 22:00. На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція.
Перед останнім туром Італія посідає друге місце з трьома очками, Хорватія — останнє з одним очком.