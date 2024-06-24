Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Важкий двобій чекає на італійців.

В рамках 3-го туру Євро-2024 збірна Італії гратиме вирішальний матч у боротьбі за вихід до 1/8 фіналу турніру з національною командою Хорватії. Центральний захисник "Скуадри Адзурри" Алессандро Бастоні відвідав передматчеву прес-конференцію.

"Ми багато говорили, намагаючись зрозуміти, що зробили не так у матчі з Іспанією. Коли програєш, можна опустити голову або знайти рішення та спробувати виправити ситуацію. На щастя, футбол завжди дає другий шанс.

Слово "страх" я не люблю використовувати, говорячи про футбол. Страх відноситься до чогось важливішого, ніж футбол. Ми дивилися гру хорватів з Іспанією, і вони створили багато моментів, нехай і програли. Ми з великою повагою до них ставимося — у них є гравці, які провели за збірну понад 80 матчів.

У сучасному футболі не завжди граєш в одній і тій самій ролі або на одній і тій самій позиції. Мені не важливо, як ми граємо — чотирма захисниками чи трьома. Думаю, головне — допомагати команді рішучими діями та робити для неї все можливе", — сказав Бастоні.

Матч Хорватія — Італія відбудеться сьогодні, 24 червня, початок о 22:00. На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція.

Перед останнім туром Італія посідає друге місце з трьома очками, Хорватія — останнє з одним очком.