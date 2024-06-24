Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центральний матч третього туру у групі D.

Напередодні матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Нідерландів та Австрії, головний тренер "Дастім" Ральф Рангнік поспілкувався з журналістами. Цитує досвідченого фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Нідерланди — такий самий сильний суперник, як і Франція. Може, трохи слабший, тому що у французів країна більша. Нідерландці грають на дуже високому рівні, але я хочу бачити відрізки, в яких ми домінуємо. Треба зіграти в інтенсивний силовий футбол. Тоді зможемо показати, на що ми здатні.

Таке відчуття, що нідерландці продовжують грати так, як грали за часів Кройфа — вертикально та широко. У завтрашньому матчі важливу роль зіграють підбори та відскоки.

Я б вважав за краще перше місце у групі, але нам треба перемагати та сподіватися на поразку Франції, що малоймовірно. Щоб посісти друге місце, нам просто потрібно перемогти. Ми хочемо зробити свою роботу, тому будемо дивитися, як зіграють інші команди.

Коли мене призначили головним тренером, Марко, можливо, подумав, що йому буде непросто. Але я бачив все інакше. Тому він вийшов у стартовому складі на важливу гру проти Польщі та забив важливий гол. Він ключовий гравець у нашій команді. Можливо, він вже не такий швидкий, щоб грати на флангах, але в нього є всі якості, які необхідні центрфорварду", — сказав Рангнік.

Матч між збірними Австрії та Нідерландів відбудеться 25-го червня, о 19:00 за київським часом.