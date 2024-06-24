Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі склади команд на матч чемпіонату Європи.

В рамках поєдинку 3-го туру групового етапу Євро-2024 збірна Хорватії зіграє проти Італії. В стартовому складі хорватів з'явиться Лука Сучич. У складі італійців відзначимо появу Маттео Дарміана та Джакомо Распадорі.

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Сучич, Крамарич, Пашалич

Запасні: Лабрович, Івушич, Соса, Віда, Юранович, Ерлич, Батуріна, Маєр, Перішич, Будімір, Петкович, Іванушец, П'яца, Пашалич

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дарміан — Барелла, Жоржиньо — Распадорі, Пеллегріні, Дімарко — Ретегі

Запасні: Вікаріо, Мерет, Белланова, Манчіні, Камб'язо, Буонджорно, Гатті, К'єза, Крістанте, Фаджолі, Фолоруншо, Фраттезі, Дзакканьї, Ель Шаараві, Скамакка

Нагадаємо, початок матчу Хорватія — Італія заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.