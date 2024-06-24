Дешам випустить його на поле в 1/8 фіналу.
АНТУАН ГРІЗМАНН, GETTY IMAGES
24 червня 2024, 21:53
Антуан Грізманн може залишитися в запасі на матч із Польщею.
Франція зіграє заключний матч у групі D на Євро-2024 проти польської збірної у вівторок.
Як зазначає L'Équipe, досить імовірно, що Дідьє Дешам не випустить 33-річного нападника у стартовому складі. Очікується, що в матчі 1/8 фіналу турніру Грізманн знову з'явиться з перших хвилин.
Головний тренер французької збірної чинив подібним чином, залишаючи Грізманна в запасі на другі групові матчі чемпіонату світу в 2014 році і на Євро-2016.
Матч Франція — Польща пройде 25 червня о 19:00.