Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дешам випустить його на поле в 1/8 фіналу.

Антуан Грізманн може залишитися в запасі на матч із Польщею.

Франція зіграє заключний матч у групі D на Євро-2024 проти польської збірної у вівторок.

Як зазначає L'Équipe, досить імовірно, що Дідьє Дешам не випустить 33-річного нападника у стартовому складі. Очікується, що в матчі 1/8 фіналу турніру Грізманн знову з'явиться з перших хвилин.

Головний тренер французької збірної чинив подібним чином, залишаючи Грізманна в запасі на другі групові матчі чемпіонату світу в 2014 році і на Євро-2016.

Матч Франція — Польща пройде 25 червня о 19:00.