Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Його контракт розрахований до закінчення відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробіж із національною командою, незважаючи на те, що поляки достроково втратили шанси на вихід у плей-оф чемпіонату Європи 2024 року.

У двох стартових матчах на Євро-2024 Польща програла Нідерландам (1:2) та Австрії (1:3). Поляки завершать виступ на турнірі в Німеччині сьогодні матчем проти Франції.

У день гри Польський футбольний союз (PZPN) оголосив, що Пробеж залишається головним тренером.

"Під час ранкової зустрічі з командою і тренерським штабом президент PZPN Цезарій Кулеша висловив свою повну підтримку, а також оголосив, що Міхал Прорабєж залишиться на посаді головного тренера збірної Польщі", — ідеться в заяві.

51-річний Пробєж очолив національну команду у вересні 2023 року і вивів її у фінальну частину чемпіонату Європи. Його контракт розрахований до закінчення відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року.