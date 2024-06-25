Його контракт розрахований до закінчення відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року.
МІХАІЛ ПРОБЄЖ, GETTY IMAGES
25 червня 2024, 14:26
Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробіж із національною командою, незважаючи на те, що поляки достроково втратили шанси на вихід у плей-оф чемпіонату Європи 2024 року.
У двох стартових матчах на Євро-2024 Польща програла Нідерландам (1:2) та Австрії (1:3). Поляки завершать виступ на турнірі в Німеччині сьогодні матчем проти Франції.
У день гри Польський футбольний союз (PZPN) оголосив, що Пробеж залишається головним тренером.
"Під час ранкової зустрічі з командою і тренерським штабом президент PZPN Цезарій Кулеша висловив свою повну підтримку, а також оголосив, що Міхал Прорабєж залишиться на посаді головного тренера збірної Польщі", — ідеться в заяві.
51-річний Пробєж очолив національну команду у вересні 2023 року і вивів її у фінальну частину чемпіонату Європи. Його контракт розрахований до закінчення відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року.