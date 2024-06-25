Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє онлайн-трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 25 червня та розпочнеться о 19:00.

У вівторок, 25 червня, збірні Франції та Польщі зіграють у квартеті D в рамках заключного туру групового етапу Євро-2024.

"Les Bleus" йдуть другими у цьому квартеті, маючи чотири очки, а для поляків турнір, по суті, вже завершився.

Поєдинок Франція – Польща відбудеться у Дортмунді на Сігнал Ідуна Парк. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Франція — Польща

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 25 червня і почати дивитися її онлайн можна починаючи з 19:00 за Києвом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Польща.