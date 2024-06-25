Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє онлайн-трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 25 червня та розпочнеться о 19:00.

У вівторок, 25 червня, збірні Нідерландів та Австрії зіграють у квартеті D в рамках заключного туру групового етапу Євро-2024.

Нідерландська команда після двох матчів лідирує, маючи у своєму активі чотири бали. Австрійці у свою чергу посідають третє місце з трьома очками.

Поєдинок Нідерланди – Австрія відбудеться у Берліні на Олімпіаштадіоні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Австрія

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 25 червня і почати дивитися її онлайн можна починаючи з 19:00 за Києвом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди — Австрія.