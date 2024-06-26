Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 26 червня і розпочнеться о 19:00.

У третьому турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться матч між збірними Словаччини та Румунії, які виступають у квартеті Е.

1 Румунія 2 1 0 1 3 2 1 3 2 Бельгія 2 1 0 1 2 1 1 3 3 Словаччина 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Україна 2 1 0 1 2 4 -2 3

Словаччина — Румунія

Середа, 26 червня, 19:00. Вальдштадіон (Франкфурт). Арбітр зустрічі — Даніель Зіберт (Німеччина). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Усі чотири команди у групі Е набрали по три очки після перших двох ігор, хоча Словаччина та Румунія востаннє програли Україні та Бельгії відповідно. Вперше на Євро усі чотири команди в одній групі мають однакову кількість очок після двох матчів із трьома очками.

Це третій Євро поспіль, на який Словаччина пройшла, і в 2020 році вони вилетіли на груповому етапі, набравши три очки.

Словаки відкрили свою кампанію вражаючою перемогою над Бельгією (1:0), яка, незважаючи на труднощі останнім часом, як і раніше, має талановиту команду, здатну на успіх у турнірі. Однак, програвши Україні (1:2) після лідерства на 16 хвилині, словаки мають хоча б зіграти внічию, якщо вони хочуть досягти успіху та вийти у плей-оф.

Щоб пройти до 1/8 фіналу, посівши друге місце, Словаччина має обіграти Румунію, але вони можуть фінішувати першими, якщо виграють, а Україна не обіграє Бельгію. Альтернативно, якщо Словаччина програє Румунії, а Бельгія уникне поразки, вона не зможе пройти далі.

Франческо Кальцона програв дуель Україні, але у попередніх чотирьох матчах словаки не програвали, і у цій серії вони виграли тричі.

Румунія, в свою чергу, вийде до 1/8 фіналу, якщо їм вдасться уникнути поразки, і вони можуть очолити групу, якщо виграють, а Бельгія не переможе Україну. Однак вони не зможуть пройти далі, якщо програють, а Україна уникне поразки від Бельгії.

Румунія програла Бельгії (0:2) і, хоча в них були моменти, щоб забити, справедливо буде сказати, що спостерігався значний розрив як у якості гри, так і у рівні виконавців.

Румунам не вдалося пройти на Євро-2020, але Едвард Йорданеску спостерігав за періодом чудових результатів, які допомогли його команді пройти відбір на турнір у Німеччині.

Перемога над Україною (3:0) стала чудовим стартом для країни, на який мало хто чекав, але саме цей результат тепер може принести неймовірний успіх.

Якщо Румунія вийде до 1/8 фіналу, це буде вперше, коли їй вдасться уникнути вильоту на груповому етапі з того часу, як вона вийшла до чвертьфіналу Євро-2000.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Франческо Кальцона, головний тренер збірної Словаччини: "Румунія — сильна та якісна команда. Для нас це буде важка гра, але ми маємо свій стиль гри, і мені не потрібно його змінювати. Вихід у 1/8 фіналу був би чудовим результатом, і ми його заслужили. Ми показали гарний футбол та провели відмінний відбір. Я довіряю своїй команді та своїм гравцям – у них буде чудова гра".

Едвард Йорданеску, головний тренер збірної Румунії: "Це є історичний момент для збірної, і ми маємо пристрасть та почуття відповідальності. Ця команда має ідентичність. Я впевнений, що всі мої зусилля спрямовані на те, щоби вибратися з цієї групи. Словаччина – одна з найбільш організованих команд на цьому турнірі. Вона має чіткий план, вона збалансована та має досвід. Я дуже вірю в нашу команду і в шлях, який ми пройшли. Ми хочемо виграти групу та фінішувати першими. Але найголовніше – пройти далі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Словаччина: Дубравка — Ганцко, Шкрініар, Вавро, Пекарік — Дуда, Лоботка, Куцка — Гараслін, Шранц, Боженік.

Румунія: Ніце — Банку, Бурке, Дрегушін, Раціу — Станчу, М. Марін, Р. Марін — Міхейле, Ман, Брегуш.

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