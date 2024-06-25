Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
25 червня 2024, 21:04
Дуель пенальтистів Левандовські — Мбаппе завершилась на користь Австрії
Команда Дідьє Дешама власноруч примудрилась погіршити собі життя в майбутньому плей-оф Євро-2024.
Франція — Польща, Getty Images
25 червня 2024, 21:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція — Польща 1:1
Голи: Мбаппе, 56 (пен.) — Левандовські, 79 (пен.)
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені (Фофана, 81), Канте (Грізманн, 61), Рабьо (Камавінга, 61) — Дембеле (Коло Муані, 86), Мбаппе, Баркола (Жиру, 61).
Польща: Скорупські — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Модер, Зелінські, Залевські (Свідерські, 68) — Шиманські (Скураш, 68), Левандовські, Урбанські.
Попередження: Рабьо — Залевські, Давідович, Свідерські