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Данія — Сербія 0:0

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Ба (Р. Крістенсен, 77), Юльманн (Ділейні, 77), Гейб’єрг, Меле — Еріксен — Гойлунн (Дольберг, 58), Вінд (Сков Ольсен, 46).

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Міяїлович (Младенович, 73), Ілич (Влахович, 67), Гудель (Йович, 46), Живкович — Самарджич (Тадич, 46), Мітрович, Лукич (Мілінкович-Савич, 87).

Попередження: Вінд — Міленкович, Мітрович