Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
25 червня 2024, 23:57
Данія технічно викинула Сербію з Євро-2024 й забрала друге місце групи C
Команда Каспера Юльманна зіграла внічию проти колективу Драгана Стойковича в заключному турі групового етапу.
Данія — Сербія, Getty Images
25 червня 2024, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Данія — Сербія 0:0
Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Ба (Р. Крістенсен, 77), Юльманн (Ділейні, 77), Гейб’єрг, Меле — Еріксен — Гойлунн (Дольберг, 58), Вінд (Сков Ольсен, 46).
Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Міяїлович (Младенович, 73), Ілич (Влахович, 67), Гудель (Йович, 46), Живкович — Самарджич (Тадич, 46), Мітрович, Лукич (Мілінкович-Савич, 87).
Попередження: Вінд — Міленкович, Мітрович