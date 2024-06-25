Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Гарета Саутгейта забезпечила собі перше місце в групі.

В рамках поєдинку 3-го туру групового етапу збірна Англії протистояла Словенії. Гарет Саутгейт довірив місце в стартовому складі Коннору Галлагеру. У словенці в запасі залишився добре відомий нам Беньямін Вербич.

З перших хвилин Англія забрал м'яч під свій контроль, але до небезпечних моментів справа не доходила. Через 10 хвилин Словенія відсунула гру від своїх воріт й намагалась створити свій шанс, втім все було невдало.

В середині тайму англійці забили - Фоден обігрався з Райсом та покотив на порожні ворота Сака, а Букайо був точним, але було зафіксовано офсайд. Ще один непоганий момент команда Гарета Саутгейта мала вже ближче до перерви, коли Харрі Кейну трохи не вистачило, щоб замкнути дальню стійку після подачі Тріпп'єра з лівого флангу.

Після перерви тренерський штаб англійців вирішив випусти Коббі Мейну, який трохи оживив гру англійців, але до суттєвої небезпеки справа знов не дійшла.Втім, англійці грали помітно бадьоріше. В одному з епізодів Стоунз пробив головою після подачі з кутового, але Шешко вибив м'яч з кута, а далі Сака пробивав через себе та зачепив обличчя Шпорара. Фол зафіксував арбітр.

Ще одним ковтком повітря для англійців став вихід Коула Палмера, яки помітно оживив гру, але згодом адаптувався до партнерів й діяв більш спокійно. Втім, вже в компенсований час англійці все ж таки могли забити - Кейн відпасував праворуч на Палмера, а той пробив низом, однак Облак впевнено забрав м'яч. Фінальний свисток зафіксував нічию, яка вивела Англію в плей-офф з першого місця.

Англія — Словенія 0:0

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Александер-Арнольд, 84) — Галлагер (Мейну, 46), Райс — Сака (Палмер, 72), Беллінгем, Фоден (Гордон, 89) — Кейн

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа (Балковец, 90) — Стоянович, Черин, Елшнік, Млакар (Горенц Станкович, 85) — Шпорар (Целар, 86), Шешко (Іличич, 76)

Попередження: Тріпп'єр, Геї, Фоден — Янжа, Бійол