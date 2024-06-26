Колектив Златко Далича відправляється додому.
Збірна Хорватії, Getty Images
26 червня 2024, 00:41
За підсумками третього ігрового дня третього туру групового етапу Євро-2024 визначилась ще одна команда, яка вилетіла з турніру.
Збірна Хорватії втратила шанси на вихід до плей-оф чемпіонату Європи в Німеччині з третього місця групи В.
Вже сьогодні, 26 червня, стане відомо, чи зуміє хтось із учасників квартету F витіснити Угорщину з топ-4 рейтингу команд, що посіли треті місця в своїх групах.
Нагадаємо, також визначилася друга пара 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024.