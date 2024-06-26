Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колектив Златко Далича відправляється додому.

За підсумками третього ігрового дня третього туру групового етапу Євро-2024 визначилась ще одна команда, яка вилетіла з турніру.

Збірна Хорватії втратила шанси на вихід до плей-оф чемпіонату Європи в Німеччині з третього місця групи В.

Вже сьогодні, 26 червня, стане відомо, чи зуміє хтось із учасників квартету F витіснити Угорщину з топ-4 рейтингу команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Нагадаємо, також визначилася друга пара 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024.