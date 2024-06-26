Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Свого наступного суперника дізналася збірна країни-господарки турніру.

За підсумками третього ігрового дня третього туру групового етапу Євро-2024 визначилась ще одна пара 1/8 фіналу турніру.

Першими дуелянтами були (А2) Швейцарія — Італія (В2). Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на Олімпіаштадіон у Берліні (початок — о 19:00 за Києвом).

Теж у суботу (22:00), але вже на БВБ Штадіон у Дортмунді, збірна Німеччини (А1) прийматиме збірну Данії (С2).

Нагадаємо, данці фінішували на другій сходинці турнірної таблиці свого квартету після нічиєї в матчі проти збірної Сербії.