Свого наступного суперника дізналася збірна країни-господарки турніру.
Збірна Данії, Getty Images
26 червня 2024, 00:23
За підсумками третього ігрового дня третього туру групового етапу Євро-2024 визначилась ще одна пара 1/8 фіналу турніру.
Першими дуелянтами були (А2) Швейцарія — Італія (В2). Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на Олімпіаштадіон у Берліні (початок — о 19:00 за Києвом).
Теж у суботу (22:00), але вже на БВБ Штадіон у Дортмунді, збірна Німеччини (А1) прийматиме збірну Данії (С2).
Нагадаємо, данці фінішували на другій сходинці турнірної таблиці свого квартету після нічиєї в матчі проти збірної Сербії.